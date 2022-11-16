Заключение для дипломной работы

$9
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки968 просмотров
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Тема "Функции фольклорных элементов в ранних произведениях Н.В. Гоголя: литературоведческие и методические аспекты изучения".

В заключении стоит указать про функции фольклорных элементов, работу с ними в школьном курсе литературы. 3 страницы

оригинальность 65 процентов

 

окончательная дата сдачи 2 февраля 

2 года назад
kristinagoncharo
Великанова 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Yulzz
Юлия 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Была
день назад
2 года назад
$10
1 день
UAH
Супер
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