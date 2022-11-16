Заключение для дипломной работы

Выполнить 8 работ по теме "Компьютерная графика" по рекомендациям к работе , файл и задания прикреплены
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Тема "Функции фольклорных элементов в ранних произведениях Н.В. Гоголя: литературоведческие и методические аспекты изучения".
В заключении стоит указать про функции фольклорных элементов, работу с ними в школьном курсе литературы. 3 страницы
оригинальность 65 процентов
окончательная дата сдачи 2 февраля
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