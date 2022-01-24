Написать реферат на 5 страниц

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Хтоническая природа персонажей в цикле "Вечера на хуторе близ диканьки", а именно в повестях майская ночь или утопленница, вечер накануне Ивана Купала, ночь перед рождеством

Рассмотреть образ бабы яги, русалки, черта , ведьм и их функции

Список литературы 

Оригинальность 70 процентов 

2 года назад
kristinagoncharo
Великанова 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад