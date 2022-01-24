Дипломная работа по педагогике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок561 просмотр
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Здравствуйте. Необходимо написать дипломную работу по педагогике на тему "Анализ современных программ речевого развития детей в дошкольных учреждениях". Стоимость работы - 5000 рублей за все. Оплата 50% на 50% на карту. Работа должна состоять из двух глав. В каждой по 2-3 параграфа. Это пока все. Основная методичка будет после 1 февраля

2 года назад
kvartshelia
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад