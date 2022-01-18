Курсовая работа детали машин

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки832 просмотра
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7 вариант

Расчеты в ворде + 3D чертеж

пример оформления имеется

2 года назад
guest_16429311456818
2 года в сервисе
Был
2 года назад