Доработать заключение диссертации

Правовой режим налога на доходы физических лиц в Российской Федерации»

Есть диссертация, написаная другим автором, но он не не справляется с комментариями от научного руководителя

У нас преддипломная практика и она включает в себя введение, заключение, список литературы диссертационной работы

Научному руководителю не нравится заключение

Особенно выводы по диссертационной работе в заключение

« Продолжаем работу по совершенствованию отчета по практике (а значит и самой диссертации).

Очень пока не доработан вопрос выводов по итогам исследования.

Для наработки проблемных вопросов и расширения списка источников материалами, непосредственно по теме НДФЛ посмотрите вот эту подборку:

Поиск научной информации в электронной библиотеке КиберЛенинка. (cyberleninka.ru)»