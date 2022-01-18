Доработать заключение диссертации

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка607 просмотров
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Есть диссертация, написаная другим автором, но он не не справляется с комментариями от научного руководителя 

У нас преддипломная практика и она включает в себя введение, заключение, список литературы диссертационной работы

Научному руководителю не нравится заключение 

Особенно выводы по диссертационной работе в заключение 

« Продолжаем работу по совершенствованию отчета по практике (а значит и самой диссертации).

Очень пока не доработан вопрос выводов по итогам исследования.

Для наработки проблемных вопросов и расширения списка источников материалами, непосредственно по теме НДФЛ посмотрите вот эту подборку:

Поиск научной информации в электронной библиотеке КиберЛенинка. (cyberleninka.ru

2 года назад
guest_16428831683792
2 года в сервисе
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2 года назад