Необходимо написать 2 реферата по международному праву. Тема: Источники в кот. закреплен перечень международных преступлений. Тема: Принципы общего международного права и международного уголовного права Объем каждого 3-5 стр. Срок 21 января
Написать магистерскую диссертацию на немецком языке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Факультет немецкой филологии. Тема практически любая. Главное чтобы было достаточно литературы для написания. Магистерская работа полностью на хорошем немецком языке, так как пишется для университета Германии. Без проблем можно взять уже готовую работу на русском языке, как вариант. Объём=80 страниц. Срок написания=5 месяцев. Он начнётся после того как мы обсудим и выберем тему и напишем содержание работы.Без хорошего знания языка не писать.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить контрольную с теоретическими вопросами и задачами. Во вложении задания. Кто сможет помочь, пишите цену. Нужна работа 21 январяРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт2 года назад
Актуально пока висит!! откликайтесь, пока нет исполнителей, удовлетворяющих условиям, один спам. Нужно написать курсовую по государственным и муниципальным закупкам. Теоретическая часть и практическая в виде задачи. всего 15 страниц! тема на выбор: «Управление гос. и мун. закупками в РФ» «Показатели ...Закрыт2 года назад
Необходимо сделать тело программы на ASM, которая внедряется в загрузочный код ОС (MBR) и запрашивает пароль при загрузке операционной системы.Закрыт2 года назад
Необходимо выполнить курсовуюРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Магистерский медицинский диплом. 100стр. Поднять уровень антиплагиата с 20% до 65%Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт2 года назад
1,5-3 страницы 21 января подробное задание во вложенииЗакрыт2 года назад
23 страницы 70% АП Неделя Подробное задание во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо написать дипломную работу по теме «автоматизирование логических процессов на базе ПАО Ситилинк» «Ситили́нк» — российская сеть магазинов, осуществляющая продажу компьютерной, цифровой и бытовой техники и позиционирующая себя как электронный дискаунтер. Если коротко, Надо собрать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Курсовая на тему Неполная раздельная водоотводящая сеть города. По сути большая часть работы сделана. Мне надо досчитать в конце и сделать чертеж в автокаде. Если надо пример работы скинуРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт2 года назад