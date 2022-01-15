Написать магистерскую диссертацию на немецком языке

Факультет немецкой филологии. Тема практически любая. Главное чтобы было достаточно литературы для написания. Магистерская работа полностью на хорошем немецком языке, так как пишется для университета Германии. Без проблем можно взять уже готовую работу на русском языке, как вариант. Объём=80 страниц. Срок написания=5 месяцев. Он начнётся после того как мы обсудим и выберем тему и напишем содержание работы.Без хорошего знания языка не писать.