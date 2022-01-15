Реферат по международному праву

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки488 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать 2 реферата по международному праву.

Тема: Источники в кот. закреплен перечень международных преступлений.

Тема: Принципы общего международного права и международного уголовного права

Объем каждого 3-5 стр. Срок 21 января

2 года назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад