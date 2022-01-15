Коррекция замечаний преподавателя в работе по бухгалтерскому учету

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Здравствуйте. Необходимо исправить одно замечание преподавателя в дипломной по бухгалтерскому учету. Сама никак не соображу, поэтому и обратилась сюда. Помогите, пожалуйста!!!

Замечания: Нужно будет пересчитать эффект от предложений, т.к. все что касается резерва на ремонт ОС необходимо убрать.

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2 года назад
plohotnyuckm
35 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад