Коррекция замечаний преподавателя в работе по бухгалтерскому учету

Здравствуйте. Необходимо исправить одно замечание преподавателя в дипломной по бухгалтерскому учету. Сама никак не соображу, поэтому и обратилась сюда. Помогите, пожалуйста!!!

Замечания: Нужно будет пересчитать эффект от предложений, т.к. все что касается резерва на ремонт ОС необходимо убрать.

Стоимость работы - 1000 рублей. Расчет на карту по факту проверки руководителем