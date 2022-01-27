Оперативно повысить оригинальность дипломной работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки579 просмотров
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Необходимо оперативно повысить оригинальность дипломной работы по журналистике для прохождения проверки на сайте вузовского антиплагиата до 50-60%. На данный момент оригинальность составляет 13,58%. Прошу откликаться тех, кто готов приступить к работе прямо сейчас и быстро и главное ДЕЙСТВЕННО выполнить работу.

2 года назад
bka003
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
VoidAngel
Ян 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$55
2 дня
RUB
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