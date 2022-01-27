bka003

Анастасия bka003

 
28 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Рерайт, написание статей,эссе,текстов любой тематики
Написание статей
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
5%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Срочно требуется копирайтер

    Здравствуйте, срочно требуется копирайтер, который готов сразу же приступить к работе. Стоимость 1000 символов / 100 р. Детали обсудим в личной переписке.

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Рерайт статьи

    Здравствуйте. Ищу копирайтер, который сейчас сможет приступить к работе. Нужно сделать рерайт статьи. Оплата 50 р.-1000 символов. Все подробности в лс.

    Рерайтинг59 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Улучшить качество минусовки.

    Здравствуйте. Необходимо помощь специалиста в улучшении качества звучания минусовки. Нужно убрать лишние звуки, выровнять звучание и в целом (насколько это возможно), улучшить качество.  Прошу объективно оценить свои возможности и взяться за работу, только если вы ...

    Музыка и Звуки33 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Соединить голос с минусом на видео

    $1000

    Здравствуйте, есть видео-исполнение песни без минуса (только голосовая дорожка), нужно соединить это видео с минусовкой и минимально подправить голос (прибавить объёма, убрать шумы), насколько это возможно, т.к. это любительское видео. Всего 1 куплет. Оплата 1000 ...

    Музыка и Звуки57 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется рерайт текстов.

    Здравствуйте, мне нужен человек, который умеет оперативно делать рерайт статей на разные тематики. Стоимость 45 р. -1000 символов.  Просьба откликаться только тех, кто готов на указанные условия. Оплата на карту Сбербанк.

    Рерайт текста
    Рерайтинг12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется копирайтер

    Здравствуйте, необходимо написать житейскую историю про отношения на примере статьи, которую я Вам пришлю. Длина около 6-8тыс символов без пробелов, не меньше.Стоимость 1000 символов 80 р. Прошу откликаться тех, кто готов приступить тут же.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать житейский рассказ

    Здравствуйте, необходимо написать житейскую историю про отношения на примере статьи, которую я Вам пришлю. Длина около 6-8тыс символов без пробелов, не меньше.Стоимость 1000 символов 80 р. Прошу откликаться тех, кто готов приступить тут же.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание обзорных статей.

    Требуется копирайтер для написания 5-ти обзорных статей для сайта. Объём одной статьи - 3-4 тыс. символов. Стоимость одной статьи - 200 р. Прошу откликаться только тех, кто согласен на данную стоимость и готов приступить сразу ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Проверить диплом на вузовской версии антиплагиата.

    Здравствуйте. Нужно выполнить простую работу, а именно - проверить диплом на ВУЗовском антиплагиате. Необходим человек, который имеет платный доступ к расширенной ВУЗовской версии. Цена - 150 р.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Оперативно повысить оригинальность дипломной работы

    Необходимо оперативно повысить оригинальность дипломной работы по журналистике для прохождения проверки на сайте вузовского антиплагиата до 50-60%. На данный момент оригинальность составляет 13,58%. Прошу откликаться тех, кто готов приступить к работе прямо сейчас и быстро ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Транскрибация срочно

    $700

    Здравствуйте, необходимо выполнить 60 минут расшифровки видеозаписи. Качество отлично, готовый вариант нужен к завтрашнему дню до 11.00 по Мск. Стоимость заказа 700 р.

    Транскрибация76 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Повысить оригинальность курсовой и добавить параграфы в главу

    Здравствуйте, нужно повысить оригинальность курсовой работы для прохождения проверки преподавателем(хотя бы минимально, процентов 60-65)+добавить параграфы во вторую главу. Курсовая по журналистике, тема « История развития спутникового теле- и радиовещания». Выберу исполнителя с наименьшей ценой.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Транскрибация видео.

    Здравствуйте! Нужно сделать транскрибацию видео длиной 55 минут. Срок - до завтрашнего вечера по Москве. Если сделаете быстрее, могу дать работу ещё при качественном выполнении. Стоимость минуты расшифровки - 10 рублей. Прошу откликаться только тех, ...

    Транскрибация62 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать небольшое эссе по журналистике.

    Здравствуйте, нужно написать небольшое эссе на тему: "«Игра на грани : как журналисту соблюдать этический аспект при проведении расследований». Размер -1,5-2 страницы в ворде. Выберу исполнителя с наименьшей ценой.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Улучшить качество звука.

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть небольшой видеоролик, чуть больше минуты, конкретно - запись музыкального кавера. Необходимо выровнять баланс музыки и голоса на видео, насколько это возможно, т.к. съёмка не профессиональная (снимали на айфон 12), но при ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Расшифровка 60 минут записи.

    $600

    Здравствуйте. Необходимо расшифровать 60 минут записи. По срокам - до завтра до 15.00. Оплата 600 р. Прошу откликаться только тех, кто согласен на данную стоимость.

    Транскрибация76 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Найти место под вендинговый аппарат.

    Здравствуйте. Ищу человека, который сможет сделать анализ города и найти место под вендинговый аппарат с кофе по типу кофейни самообслуживания. Рассмотрю ваши предложения с лояльной стоимостью.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется транскрибатор.

    Здравствуйте, на ближайшее время требуется транскрибатор на выполнение периодических заказов по расшифровке. Нужен человек, который сможет оперативно брать заказы и быстро их выполнять. Цена минуты расшифровки-10 р. Пожалуйста, прошу писать только тех, кто имеет опыт ...

    Транскрибация47 заявок
    Закрыт
    2 года назад
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Отзывы фрилансеров
VoidAngel
Ян 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$55
10 баллов
2 года назад
Оперативно повысить оригинальность дипломной работы
Рад был поработать с Анастасией. Оплата в срок, чётко дала понять что хотела бы увидеть в конечном итоге.
Рекомендую данного исполнителя! Очень выручил и выполнил работу в максимально кратчайшие сроки, всегда был не связи!
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