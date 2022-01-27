Здравствуйте, срочно требуется копирайтер, который готов сразу же приступить к работе. Стоимость 1000 символов / 100 р. Детали обсудим в личной переписке.
- Копирайтинг56 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте. Ищу копирайтер, который сейчас сможет приступить к работе. Нужно сделать рерайт статьи. Оплата 50 р.-1000 символов. Все подробности в лс.Рерайтинг59 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте. Необходимо помощь специалиста в улучшении качества звучания минусовки. Нужно убрать лишние звуки, выровнять звучание и в целом (насколько это возможно), улучшить качество. Прошу объективно оценить свои возможности и взяться за работу, только если вы ...Музыка и Звуки33 заявкиЗакрытгод назад
- $1000
Здравствуйте, есть видео-исполнение песни без минуса (только голосовая дорожка), нужно соединить это видео с минусовкой и минимально подправить голос (прибавить объёма, убрать шумы), насколько это возможно, т.к. это любительское видео. Всего 1 куплет. Оплата 1000 ...Музыка и Звуки57 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, мне нужен человек, который умеет оперативно делать рерайт статей на разные тематики. Стоимость 45 р. -1000 символов. Просьба откликаться только тех, кто готов на указанные условия. Оплата на карту Сбербанк.Рерайтинг12 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, необходимо написать житейскую историю про отношения на примере статьи, которую я Вам пришлю. Длина около 6-8тыс символов без пробелов, не меньше.Стоимость 1000 символов 80 р. Прошу откликаться тех, кто готов приступить тут же.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, необходимо написать житейскую историю про отношения на примере статьи, которую я Вам пришлю. Длина около 6-8тыс символов без пробелов, не меньше.Стоимость 1000 символов 80 р. Прошу откликаться тех, кто готов приступить тут же.Копирайтинг19 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется копирайтер для написания 5-ти обзорных статей для сайта. Объём одной статьи - 3-4 тыс. символов. Стоимость одной статьи - 200 р. Прошу откликаться только тех, кто согласен на данную стоимость и готов приступить сразу ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
Задание на одну минуту для того, кто разбирается в ворде. Цена 100 р. В дипломе пропущена нумерация 3его листа. Ее нужно сделать.Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно выполнить простую работу, а именно - проверить диплом на ВУЗовском антиплагиате. Необходим человек, который имеет платный доступ к расширенной ВУЗовской версии. Цена - 150 р.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо оперативно повысить оригинальность дипломной работы по журналистике для прохождения проверки на сайте вузовского антиплагиата до 50-60%. На данный момент оригинальность составляет 13,58%. Прошу откликаться тех, кто готов приступить к работе прямо сейчас и быстро ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен2 года назад
- $700
Здравствуйте, необходимо выполнить 60 минут расшифровки видеозаписи. Качество отлично, готовый вариант нужен к завтрашнему дню до 11.00 по Мск. Стоимость заказа 700 р.Транскрибация76 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, нужно повысить оригинальность курсовой работы для прохождения проверки преподавателем(хотя бы минимально, процентов 60-65)+добавить параграфы во вторую главу. Курсовая по журналистике, тема « История развития спутникового теле- и радиовещания». Выберу исполнителя с наименьшей ценой.Копирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Нужно сделать транскрибацию видео длиной 55 минут. Срок - до завтрашнего вечера по Москве. Если сделаете быстрее, могу дать работу ещё при качественном выполнении. Стоимость минуты расшифровки - 10 рублей. Прошу откликаться только тех, ...Транскрибация62 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, нужно написать небольшое эссе на тему: "«Игра на грани : как журналисту соблюдать этический аспект при проведении расследований». Размер -1,5-2 страницы в ворде. Выберу исполнителя с наименьшей ценой.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть небольшой видеоролик, чуть больше минуты, конкретно - запись музыкального кавера. Необходимо выровнять баланс музыки и голоса на видео, насколько это возможно, т.к. съёмка не профессиональная (снимали на айфон 12), но при ...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт2 года назад
- $600
Здравствуйте. Необходимо расшифровать 60 минут записи. По срокам - до завтра до 15.00. Оплата 600 р. Прошу откликаться только тех, кто согласен на данную стоимость.Транскрибация76 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Возможно дальнейшее сотрудничество. Цена 1000 символов-80 р. Прошу откликаться тех, кто готов оперативно взяться за работу.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Ищу человека, который сможет сделать анализ города и найти место под вендинговый аппарат с кофе по типу кофейни самообслуживания. Рассмотрю ваши предложения с лояльной стоимостью.Управление проектаминет заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, на ближайшее время требуется транскрибатор на выполнение периодических заказов по расшифровке. Нужен человек, который сможет оперативно брать заказы и быстро их выполнять. Цена минуты расшифровки-10 р. Пожалуйста, прошу писать только тех, кто имеет опыт ...Транскрибация47 заявокЗакрыт2 года назад