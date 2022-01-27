Здравствуйте. Необходимо помощь специалиста в улучшении качества звучания минусовки. Нужно убрать лишние звуки, выровнять звучание и в целом (насколько это возможно), улучшить качество. Прошу объективно оценить свои возможности и взяться за работу, только если вы ...