Здравствуйте. Необходимо помощь специалиста в улучшении качества звучания минусовки. Нужно убрать лишние звуки, выровнять звучание и в целом (насколько это возможно), улучшить качество. Прошу объективно оценить свои возможности и взяться за работу, только если вы будете уверены в результате, поскольку уже один специалист сказал, что ничего сделать не может. Минусовку вышлю в личной беседе. Выберу исполнителя с приемлемой стоимостью) Заранее спасибо!