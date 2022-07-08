Ищется преподаватель для обучения работе в программе Cubase или аналогичных. Необходимо разработать курс, который поможет освоить основные функции и возможности программы для создания музыки.
Помочь выставить песни на площадки трансляции музыки
Добрый день, есть канал двоюродного брата https://www.youtube.com/channel/UCKVAaRXH2Aq5ZTwTRp2pejw/ на котором выложены песни, нужно выставить их на музыкальные площадки, или помочь сделать это. Желательно с возможностью выкладывать их дальше. Обязательные площадки: Ютуб мьюзик, спотифай, шазам, тик ток.
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