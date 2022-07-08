Помочь выставить песни на площадки трансляции музыки

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Закрыт11 заявок634 просмотра

Добрый день, есть  канал двоюродного брата https://www.youtube.com/channel/UCKVAaRXH2Aq5ZTwTRp2pejw/ на котором выложены песни, нужно выставить их на музыкальные площадки, или помочь сделать это. Желательно с возможностью выкладывать их дальше. Обязательные площадки: Ютуб мьюзик, спотифай, шазам, тик ток.

3 года назад
AleksandrP1997
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