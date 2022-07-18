AleksandrP1997

Требуется помощь в размещении песен на музыкальные площадки, включая YouTube Music, Spotify, Shazam и TikTok. Задача включает настройку публикации для дальнейшего распространения музыки. Опыт работы с музыкальными платформами будет преимуществом.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Мне 23 года, на данный момент учусь в университете, и готов помочь вам.
Занимаюсь соц. сетями с 2012 года, и имею более 5 лет опыта п в продвижении каналов таких платформ как ютуб, инстаграм, телеграм, вконтакте и частично фейсбук.
Обладаю навыками дизайна и монтажа в программах от Adobe и других ресурсах.
Изучаю английский с 2004 года, на данный момент имею уровень B1.
На уровне выше среднего обладаю языком программирования C#, также изучаю C++ и обладаю начальными навыками Python. Могу сделать простой сайт или приложение.
По вопросам обращаться в удобный вам мессенджер.
- Музыка и Звуки11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для публикации 10 песен на цифровые платформы. Исполнитель может выбрать платформу и установить бюджет. Предпочтительно, чтобы это был человек из Украины. Ссылка на канал с видео будет предоставлена.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт4 года назад