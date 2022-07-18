AleksandrP1997

Специалист по SMM продвижению соц. сетей с начальными знаниями программирования и дизайна, уровень английского B1. Готово принять предложения.

Здравствуйте, меня зовут Александр. Мне 23 года, на данный момент учусь в университете, и готов помочь вам.

Занимаюсь соц. сетями с 2012 года, и имею более 5 лет опыта п в продвижении каналов таких платформ как ютуб, инстаграм, телеграм, вконтакте и частично фейсбук.

Обладаю навыками дизайна и монтажа в программах от Adobe и других ресурсах.

Изучаю английский с 2004 года, на данный момент имею уровень B1.

На уровне выше среднего обладаю языком программирования C#, также изучаю C++ и обладаю начальными навыками Python. Могу сделать простой сайт или приложение.

По вопросам обращаться в удобный вам мессенджер.