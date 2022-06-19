Требуется создать трек длительностью 2-3 минуты из нарезки определенных звуковых сообщений. Необходимо обработать и смонтировать записи для получения качественного музыкального продукта.
Помощь с выбором домашнего караоке
Друзья! Обращаюсь за недорогим советом) Всю голову сломал, не получается найти нормальную информацию((( Подскажите - нужно сделать караоке для дачи (!).
Имеется - телевизор с HDMI (MTV-3231LTA2), на который выводить изображение. Так же старый домашний кинотеатр LG LH-T550X с караоке (как я понимаю, само устройство не задействовать, но колонки 5,1 хочется сохранить. Так же TV BOX приставка для телевизора, там только HDMI выход на телек.
Хочется выводить песни с ТВ бокса (либо программы, или там ЮТУБ) ну и соответственно петь караоке)
Видимо, нужен некий усилитель с караоке, но какой и что еще - не понятно((( Подскажите плз, макс бюджетное, с алика желательно.
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