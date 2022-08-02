Перезаписать готовую песню

  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт21 заявка752 просмотра

Есть готовый трек в тяжёлом стиле.Делал сам в FL studio.Все сэмплы могу предоставить.Нужно перезаписать заново.Частично доделать бас и подправить ударные.Прикрепить файл не получилось(превышен размер)

Ознакомиться можно здесь:

https://m.vk.com/public214669331?from=groups

3 года назад
guest_16610755341033
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Илья
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Василий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Виктор
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Марк
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Дмитрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Илья
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
65 лет
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Музыка и Звуки
Александр
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Руслан
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Шамиль
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Иван
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Подбор звуковых эффектов для ролика

    Требуется подобрать звуковые эффекты для готового анимационного ролика. Необходимо создать атмосферу, используя звуки для действий персонажей и фоновые композиции. Техническое задание будет предоставлено исполнителю.

    Музыка и Звуки44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сыграть музыкальную тему в стиле рока или металл

    Требуется создать переигровку музыкальной темы из фильма в рок или металл. Необходимо сделать оригинальную аранжировку, подходящую для видео. Убедитесь, что стиль соответствует требованиям жанра.

    Музыка и Звуки16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нежный женский вокал

    Требуется исполнить небольшой припев для красивой и мелодичной композиции. Заинтересованные получат сэмпл припева, текст и стиль исполнения для точного выполнения задачи.

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать звуковые эффекты для 2D игры в Steam

    Требуется разработать 5 звуковых эффектов для компьютерной игры в жанре темный 2D шутер. Звуки должны гармонировать с уже имеющимися эффектами и соответствовать стилю игры. Результат - 5 файлов в формате .ogg и наложение на видео-отрывки. Срок выполнения - 3 дня с возможностью ревизии. При успешной работе возможно дальнейшее сотрудничество.

    Музыка и Звуки4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно переделать стиль саундтрека из фильма

    Требуется переделка музыкальной темы из фильма с изменением стиля и темпа. Необходимо адаптировать оригинальную композицию под новые требования. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.

    Музыка и Звуки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Помочь выставить песни на площадки трансляции музыки

    Требуется помощь в размещении песен на музыкальные площадки, включая YouTube Music, Spotify, Shazam и TikTok. Задача включает настройку публикации для дальнейшего распространения музыки. Опыт работы с музыкальными платформами будет преимуществом.

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Название песни

    Ищется песня, исполняемая афроамериканкой, с мотивом 90-х. В припеве слышны фразы: ваааааааху вааааааху и baby i don’t time. Ожидается помощь в идентификации трека.

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь с выбором домашнего караоке

    $2

    Необходимы советы по выбору бюджетного оборудования для караоке на даче. Имеется телевизор с HDMI и старый домашний кинотеатр. Нужно понять, как вывести песни с TV BOX приставки и использовать колонки 5.1. Рассматривается вариант с усилителем для караоке. Интересуют недорогие решения, желательно с AliExpress.

    Музыка и Звуки2 заявки
    Закрыт
    3 года назад