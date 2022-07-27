Нежный женский вокал

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Завершен2 заявки436 просмотров

Для одной красивой и мелодичной композиции нужно исполнить один небольшой припев. Всем заинтересованным скину сэмпл припева, текст и

стиль исполнения.

3 года назад
_Sangel_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

diana_d_
Диана 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Приятная девушка с ангельским голосом. Отлично поработали над музыкальным проектом
Очень приятно было сотрудничать! Все задачи были чётко расписаны, сроки не поджимали, очень довольна:) Буду рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

diana_d_
Диана 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
65 лет
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
9 отзывов
3 года назад
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