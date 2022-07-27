Необходимы советы по выбору бюджетного оборудования для караоке на даче. Имеется телевизор с HDMI и старый домашний кинотеатр. Нужно понять, как вывести песни с TV BOX приставки и использовать колонки 5.1. Рассматривается вариант с усилителем для караоке. Интересуют недорогие решения, желательно с AliExpress.