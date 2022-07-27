Требуется подобрать звуковые эффекты для готового анимационного ролика. Необходимо создать атмосферу, используя звуки для действий персонажей и фоновые композиции. Техническое задание будет предоставлено исполнителю.
Нежный женский вокал
Для одной красивой и мелодичной композиции нужно исполнить один небольшой припев. Всем заинтересованным скину сэмпл припева, текст и
стиль исполнения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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