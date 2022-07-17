Разработать 5 небольших звуковых эффектов для компьютерной игры в жанре темный 2D шутер. Звуки должны вписываться в общий стиль игры и в том числе сочетаться с имеющимися звуковыми эффектами. Результат - 5 звуковых файлов в формате .ogg, а также желательно наложить звуки на приложенные видео-отрывки.

Подробное описание задания и фрагменты игрового процесса в архиве на Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1-kPFMYlAXepJl3hC-C6aJBr7OhCNF78S/view?usp=sharing

Срок выполнения - 3 дня + время на ревизию

От себя предлагаю четкое, проработанное задание, интересный проект в портфолио на финальном этапе завершения: указание имени в титрах в случае дальнейшего сотрудничества. Релиз в августе.

В случае успешной работы предложу заказ на как минимум 20 звуковых эффектов

Ссылка на проект в Steam: https://store.steampowered.com/app/1780480/One_by_One/

Демонстрация игрового процесса: https://youtu.be/-uJRx5zxTaM?t=60