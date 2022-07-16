Подбор звуковых эффектов для ролика

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Закрыт44 заявки1413 просмотров

Есть готовый анимационный ролик , нужно подобрать звуковые эффекты к действиям персонажей, фоновые композиции, чтобы получилась полноценная атмосфера

Примеры озвучки : https://pin.it/2P0rkhn 

https://pin.it/3M8dam2

ТЗ скину исполнителю

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