Прописать барабаны для треков в стиле поп панк (Green Day/Blink-182)

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Закрыт29 заявок511 просмотров

Есть минуса треков - нужно по новой прописать барабаны электронные, чтоб звучали как живые. Не обязательно точь в точь, можно улучшить. Есть треки - гитара/вокал - нужно написать партии барабанов, могу примерно прописать, что хочу, как это в моей голове звучит =) Бюджет не большой

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