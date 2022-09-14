Есть минуса треков - нужно по новой прописать барабаны электронные, чтоб звучали как живые. Не обязательно точь в точь, можно улучшить. Есть треки - гитара/вокал - нужно написать партии барабанов, могу примерно прописать, что хочу, как это в моей голове звучит =) Бюджет не большой