Необходимо перезаписать готовый трек в тяжёлом стиле, созданный в FL Studio. Все сэмплы будут предоставлены. Задача включает доработку баса и корректировку ударных. Ознакомление с треком возможно по ссылке, но файл прикрепить не удалось из-за ограничения по размеру.