Сделать субтитры

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Закрыт5 заявок438 просмотров

Для караоке нужно будет сделать субтитры в формате .aas

Пример прикреплен. Важно каждое слово отметить. 100% синхронизация звука и текста.

3 года назад
dambar82
Дамир 
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