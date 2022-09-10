Требуется подобрать звуковые эффекты для готового анимационного ролика. Необходимо создать атмосферу, используя звуки для действий персонажей и фоновые композиции. Техническое задание будет предоставлено исполнителю.
Найти трек из видео
Требуется найти трек из видео: https://www.youtube.com/watch?v=CDOisgaWlDg
Таймкод: 10:42
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