VoidAngel

Ян VoidAngel

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
О себе:

Приветствую всех в моём профиле.

Работаю в сфере копирайтинга, пишу статьи, дипломные работы, рефераты, и т.д.

Беру только безопасным платежом на сервисе, либо по полной предоплате.

Контакты для связи со мной:

Telegram: @heisnaksosa

Почта: [email protected]

WhatsApp: по запросу в личных сообщениях.

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Отзывы заказчиков

guest_16421617518259
3 года в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
3 года назад
Нужна помощь на устном экзамене(программная инженерия)
👌🏻
Отличный Работодатель. Быстро списались, понятное ТЗ, оплата в срок.
Ответный отзыв
bka003
29 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$55
10 баллов
3 года назад
Оперативно повысить оригинальность дипломной работы
Рекомендую данного исполнителя! Очень выручил и выполнил работу в максимально кратчайшие сроки, всегда был не связи!
Рад был поработать с Анастасией. Оплата в срок, чётко дала понять что хотела бы увидеть в конечном итоге.
Ответный отзыв
guest_16427833959146
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$28
10 баллов
3 года назад
Статья по структуре IMRAD
Работа была сделана вовремя, даже быстрее установленного времени. Всё отличною. Рекомендую
Хороший работодатель, приятный в общении. Совету к сотрудничеству!
Ответный отзыв
geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
$40
10 баллов
3 года назад
Подготовить ответы на вопросы к экзамену. Римское право (1 курс).
Рекомендую! Постоянно на связи, выполнено всё даже раньше срока. Спасибо!
Отличный работодатель. Идёт на встречу, быстро отвечает. Советую его к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
$1/час
от $15от 2 часов
нет рейтинга