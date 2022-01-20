О себе:
Приветствую всех в моём профиле.
Работаю в сфере копирайтинга, пишу статьи, дипломные работы, рефераты, и т.д.
Беру только безопасным платежом на сервисе, либо по полной предоплате.
Контакты для связи со мной:
Telegram: @heisnaksosa
Почта: [email protected]
WhatsApp: по запросу в личных сообщениях.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- "Римское право" - ответы на зачёт.101 просмотр
- "Исчезнувшие памятники архитектуры - IMRAD"71 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Отличный Работодатель. Быстро списались, понятное ТЗ, оплата в срок.
$55
10 баллов
3 года назад
Рекомендую данного исполнителя! Очень выручил и выполнил работу в максимально кратчайшие сроки, всегда был не связи!
Ответный отзыв
Рад был поработать с Анастасией. Оплата в срок, чётко дала понять что хотела бы увидеть в конечном итоге.
$28
10 баллов
3 года назад
Работа была сделана вовремя, даже быстрее установленного времени. Всё отличною. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший работодатель, приятный в общении. Совету к сотрудничеству!
$40
10 баллов
3 года назад
Рекомендую! Постоянно на связи, выполнено всё даже раньше срока. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Идёт на встречу, быстро отвечает. Советую его к сотрудничеству!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
$1/час
от $15от 2 часов
нет рейтинга