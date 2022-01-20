О себе:

Приветствую всех в моём профиле.

Работаю в сфере копирайтинга, пишу статьи, дипломные работы, рефераты, и т.д.

Беру только безопасным платежом на сервисе, либо по полной предоплате.

Контакты для связи со мной:

Telegram : @heisnaksosa

Почта : [email protected]