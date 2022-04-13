Нужна помощь на устном экзамене(программная инженерия)

$25
Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен1 заявка1099 просмотров
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Нужна помощь в устном экзамене «программная инженерия, тестирование программного обеспечения». Займёт 10 минут

2 года назад
guest_16421617518259
Украина
2 года в сервисе
Была
4 дня назад
Выбранный исполнитель
VoidAngel
Ян 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
2 года назад
$30
11 дней
RUB
👌🏻
Отличный Работодатель. Быстро списались, понятное ТЗ, оплата в срок.