Решить 5 задач

$25
Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт2 заявки652 просмотра
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Здравствуйте, сможете 28.01.2022 в 11.10 решить 5 задач по теме дифференциальные уравнения(виды задач приложены в файле). На задание отводится 1 час. Нужно написать решения на белых альбомных листах и просто их сфотографировать и отправить.

2 года назад
guest_16433113236679
2 года в сервисе
Был
2 года назад