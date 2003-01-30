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Выполнить этимологический и историко-фонетический анализ
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Нужно выполнить работу по истории английского языка и введению в филологии для студентки 4го курса лингвистического курса. Требуется провести этимологический и историко-фонетический анализ слов. Работа выполняется по образцу. За работу должен взяться специалист, разбирающийся в данной теме.
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