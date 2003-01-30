Выполнить этимологический и историко-фонетический анализ

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка594 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно выполнить работу по истории английского языка и введению в филологии для студентки 4го курса лингвистического курса. Требуется провести этимологический и историко-фонетический анализ слов. Работа выполняется по образцу. За работу должен взяться специалист, разбирающийся в данной теме.

2 года назад
guest_16424375962546
2 года в сервисе
Был
2 года назад