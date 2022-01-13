Контр.работа

Нужно решить 4 задачи по предмету "Электрические машины", - Машины постоянного тока - Асинхронные двигатели - Синхронные двигатели - Трансформаторы
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