Рещить задачи по электрическим машинам

Нужен студент ,учащийся по инженерной специальности,который будет свободен завтра(12.01) в 10:00. В указанное время я отправлю задачу,которая будет либо затрагивать разделы из классической механики ,либо из молекулярной физики.Нужно решить задачу за 20 минут с объяснением всех действий ...