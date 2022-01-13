Рещить задачи по электрическим машинам

$8
Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок555 просмотров
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Нужно решить 4 задачи по предмету "Электрические машины",

- Машины постоянного тока

- Асинхронные двигатели

- Синхронные двигатели

- Трансформаторы

2 года назад
Alkatrazz
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад