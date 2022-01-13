Разработка микроскопа

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок575 просмотров
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Необходимо разработать микроскоп по исходным данными (размер объекта 0,05 мм; увеличение 5; спектральный диапазон-видимый(532 нм)), плюс создать текстовый документ с расчётами.  

2 года назад
guest_16421084928873
2 года в сервисе
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2 года назад