Нужен студент ,учащийся по инженерной специальности,который будет свободен завтра(12.01) в 10:00. В указанное время я отправлю задачу,которая будет либо затрагивать разделы из классической механики ,либо из молекулярной физики.Нужно решить задачу за 20 минут с объяснением всех действий ...
Теория вероятности и математическая статистика
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все задания на скриншотах
- Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте ! Ищу исполнителя на онлайн-курс «Математический анализ для работы с данными»Предоставляю официальную ссылку на курс, где вы можете более подробно ознакомиться со сложностью и количеством заданий [url=https://www.coursera.org/learn/calculus-for-data-analysis]https://www.coursera.org/learn/calculus-for-data-analysis[/url] Важно : ищу только человека со знанием матана, так как ...Контрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрыт2 года назад
повторите схему из этого файлаЗакрыт2 года назад
нужно сделать точно так же, как в этом файле. всем спасибоКонтрольные, Задачи и Тесты12 заявокЗакрыт2 года назад
Скриншот и требование к заданию прикрепил.Завершен2 года назад
задача под номером 4 готова, но сказали не до конца. Помогите закончитьКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт2 года назад
- $13
Нужно сделать все задания в практических работах №4,5 Практическая работа №4 задания 1-7 Практическая работа №5 задания 1-9Завершен2 года назад
Здравствуйте. Необходимо выполнить контрольную работу по сопротивлению материалов. Задание прилагаю. Стоимость работы - 2500 рублей за все. Расчет на карту или электронный кошелек по факту проверки в институте на правильность выполнения.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт2 года назад
Написать код программы С++ с объяснением [b]Задача №1 [/b] [b]Дан массив размером n×n, элементы которого целые числа. [/b][b]Замечание[/b]. При решении задач из данного пункта использовать двумерный массив. Подсчитать среднее арифметическое ненулевых элементов, расположенных ...Закрыт2 года назад
Выполнить задания по матанализу. Сориентируйте по ценам.Контрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрыт2 года назад