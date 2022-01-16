Помощь с контрольной работой

$100
Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен1 заявка597 просмотров
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Необходимо решении работы в программе wolfram alpha matematica.

Ответ необходимо будет дать в файле Wolfram с решенным заданием.

Обязательное требование

Умение работать в программе на высоком уровне в Wolfram alpha matematica

В отклике оставляйте свой телеграм для связи и проверки,что Вы ознакомились с заданием.

2 года назад
bizdmit
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
bbcod
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
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