Помощь с контрольной работой

Здравствуйте ! Ищу исполнителя на онлайн-курс «Математический анализ для работы с данными»Предоставляю официальную ссылку на курс, где вы можете более подробно ознакомиться со сложностью и количеством заданий [url=https://www.coursera.org/learn/calculus-for-data-analysis]https://www.coursera.org/learn/calculus-for-data-analysis[/url] Важно : ищу только человека со знанием матана, так как ...