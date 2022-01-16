bbcod

Игорь bbcod

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Предоставляю услуги по:

Разработка мобильных приложений с нуля либо доработка.

Вёрстка макетов.

Разработка лого.

Реальные цены и сроки.

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Отзывы заказчиков

bizdmit
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
3 года назад
Перевод игры с Flash на HTML5
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bizdmit
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Помощь с контрольной работой
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!