Предоставляю услуги по:
Разработка мобильных приложений с нуля либо доработка.
Вёрстка макетов.
Разработка лого.
Реальные цены и сроки.
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
3 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!