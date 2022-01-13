Написание контрольной работы по предмету Инф.технологии в проф деят-ти

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка748 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Контрольная работа по дисциплине: "Информационные технологии в профессиональной деятельности", общее количество (по всем разделам) баллов в БРС = 60Возможные варианты тем:1. Статистическая структура документальной регистрации угроз экономической безопасности предприятия; 2. Статистическая структура документальной регистрации угроз экономической безопасности страны; 3. Статистическая структура документов оптимального управленческого решения задач стратегии и тактики экономической деятельности предприятия; 4. Статистическая структура документов контроля эффективности работы системы экономической безопасности.Требования к содержанию контрольной работы:1. Описание проблемы, задач (максимальная оценка в БРС = 5)   В данном разделе необходимо ясно описать проблему, так как воспринимает студент.    Своими словами с пояснениями всех используемых терминов и понятий, используемые студентом.2. Определение критериев поиска документов  (максимальная оценка в БРС = 5)   Для решение проблемы, задачи необходимо собрать достаточное количество документов, позволяющих объяснить состояние и решить проблему   Дать словесное описание возможных документов (по названиям, кодам) и/или содержания документов для последующей формулировки поиска 3. Составление запроса для поиска документов  (максимальная оценка в БРС = 10)   На основе критериев поиска (п.2), используя средства поисковых информационных технологий составить формализованный запрос   4. Поиск документов по критериям  (максимальная оценка в БРС = 5)   Используя формализованный запрос поиска (п.3) осуществить поиск и собрать массив документов5. Систематизация, классификация, кодирование документов (максимальная оценка в БРС = 10)   Из собранного массива документов(п.4) выделить (отобрать) данные соответствующие поставленной проблеме   Выделенные данные систематизировать классы данных   Внутри каждой группы (класса) кодировать данные для статистического анализа  6. Составление статистических таблиц наблюдений (максимальная оценка в БРС = 8)   Закодированные данные групп(п.5) перенести в созданную  статистическую таблицу7. Описание метода, алгоритма статистической обработки таблиц  (максимальная оценка в БРС = 3)   Дать общее описание методов проведения анализа данных (п.6)8. Обоснование выбора инструментов обработки статистических таблиц  (максимальная оценка в БРС = 3)   По описанию метода анализа найти соответствующие информационной технологии позволяющих использовать метод анализа(п.7) 9. Проведение расчетов, анализа статистических таблиц  (максимальная оценка в БРС = 5)   Дать последовательное описание действий при выполнении анализа, используя информационные технологии (п.8)10.Составление отчета по результатам анализа, выбранного варианта контрольной работы  (максимальная оценка в БРС = 6)   По результатам проведения анализа составить документ, содержащий:   - краткое описание цели    - пояснение собранных данных   - описание последовательности решения проблемы   - описание результатов анализа   - выводы, заключение

2 года назад
guest_16422351368035
2 года в сервисе
Был
2 года назад