Написание контрольной работы по предмету Инф.технологии в проф деят-ти

Контрольная работа по дисциплине: "Информационные технологии в профессиональной деятельности", общее количество (по всем разделам) баллов в БРС = 60Возможные варианты тем:1. Статистическая структура документальной регистрации угроз экономической безопасности предприятия; 2. Статистическая структура документальной регистрации угроз экономической безопасности страны; 3. Статистическая структура документов оптимального управленческого решения задач стратегии и тактики экономической деятельности предприятия; 4. Статистическая структура документов контроля эффективности работы системы экономической безопасности.Требования к содержанию контрольной работы:1. Описание проблемы, задач (максимальная оценка в БРС = 5) В данном разделе необходимо ясно описать проблему, так как воспринимает студент. Своими словами с пояснениями всех используемых терминов и понятий, используемые студентом.2. Определение критериев поиска документов (максимальная оценка в БРС = 5) Для решение проблемы, задачи необходимо собрать достаточное количество документов, позволяющих объяснить состояние и решить проблему Дать словесное описание возможных документов (по названиям, кодам) и/или содержания документов для последующей формулировки поиска 3. Составление запроса для поиска документов (максимальная оценка в БРС = 10) На основе критериев поиска (п.2), используя средства поисковых информационных технологий составить формализованный запрос 4. Поиск документов по критериям (максимальная оценка в БРС = 5) Используя формализованный запрос поиска (п.3) осуществить поиск и собрать массив документов5. Систематизация, классификация, кодирование документов (максимальная оценка в БРС = 10) Из собранного массива документов(п.4) выделить (отобрать) данные соответствующие поставленной проблеме Выделенные данные систематизировать классы данных Внутри каждой группы (класса) кодировать данные для статистического анализа 6. Составление статистических таблиц наблюдений (максимальная оценка в БРС = 8) Закодированные данные групп(п.5) перенести в созданную статистическую таблицу7. Описание метода, алгоритма статистической обработки таблиц (максимальная оценка в БРС = 3) Дать общее описание методов проведения анализа данных (п.6)8. Обоснование выбора инструментов обработки статистических таблиц (максимальная оценка в БРС = 3) По описанию метода анализа найти соответствующие информационной технологии позволяющих использовать метод анализа(п.7) 9. Проведение расчетов, анализа статистических таблиц (максимальная оценка в БРС = 5) Дать последовательное описание действий при выполнении анализа, используя информационные технологии (п.8)10.Составление отчета по результатам анализа, выбранного варианта контрольной работы (максимальная оценка в БРС = 6) По результатам проведения анализа составить документ, содержащий: - краткое описание цели - пояснение собранных данных - описание последовательности решения проблемы - описание результатов анализа - выводы, заключение