Решение задач программирование язык с++.Ветвление,цикл,массивы.
Написание контрольной работы по предмету Инф.технологии в проф деят-ти
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Контрольная работа по дисциплине: "Информационные технологии в профессиональной деятельности", общее количество (по всем разделам) баллов в БРС = 60Возможные варианты тем:1. Статистическая структура документальной регистрации угроз экономической безопасности предприятия; 2. Статистическая структура документальной регистрации угроз экономической безопасности страны; 3. Статистическая структура документов оптимального управленческого решения задач стратегии и тактики экономической деятельности предприятия; 4. Статистическая структура документов контроля эффективности работы системы экономической безопасности.Требования к содержанию контрольной работы:1. Описание проблемы, задач (максимальная оценка в БРС = 5) В данном разделе необходимо ясно описать проблему, так как воспринимает студент. Своими словами с пояснениями всех используемых терминов и понятий, используемые студентом.2. Определение критериев поиска документов (максимальная оценка в БРС = 5) Для решение проблемы, задачи необходимо собрать достаточное количество документов, позволяющих объяснить состояние и решить проблему Дать словесное описание возможных документов (по названиям, кодам) и/или содержания документов для последующей формулировки поиска 3. Составление запроса для поиска документов (максимальная оценка в БРС = 10) На основе критериев поиска (п.2), используя средства поисковых информационных технологий составить формализованный запрос 4. Поиск документов по критериям (максимальная оценка в БРС = 5) Используя формализованный запрос поиска (п.3) осуществить поиск и собрать массив документов5. Систематизация, классификация, кодирование документов (максимальная оценка в БРС = 10) Из собранного массива документов(п.4) выделить (отобрать) данные соответствующие поставленной проблеме Выделенные данные систематизировать классы данных Внутри каждой группы (класса) кодировать данные для статистического анализа 6. Составление статистических таблиц наблюдений (максимальная оценка в БРС = 8) Закодированные данные групп(п.5) перенести в созданную статистическую таблицу7. Описание метода, алгоритма статистической обработки таблиц (максимальная оценка в БРС = 3) Дать общее описание методов проведения анализа данных (п.6)8. Обоснование выбора инструментов обработки статистических таблиц (максимальная оценка в БРС = 3) По описанию метода анализа найти соответствующие информационной технологии позволяющих использовать метод анализа(п.7) 9. Проведение расчетов, анализа статистических таблиц (максимальная оценка в БРС = 5) Дать последовательное описание действий при выполнении анализа, используя информационные технологии (п.8)10.Составление отчета по результатам анализа, выбранного варианта контрольной работы (максимальная оценка в БРС = 6) По результатам проведения анализа составить документ, содержащий: - краткое описание цели - пояснение собранных данных - описание последовательности решения проблемы - описание результатов анализа - выводы, заключение
- Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты8 заявокЗакрыт2 года назад
[table]ЗадачаНеобходимо создать в докере базу и скрипт парсера на пайтоне. Роль скрипта на пайтоне пропарсить мою страничку вк по команде через браузер ( имя, возраст,и дата рождения) в вкладке друзья и заполнить базу в виде ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать микроскоп по исходным данными (размер объекта 0,05 мм; увеличение 5; спектральный диапазон-видимый(532 нм)), плюс создать текстовый документ с расчётами.Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт2 года назад
нужно написать программу на языке программирования с#Контрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $2
Для реакції 2CO+O2=2CO2 визначити напрямок перебігу реакції а) за стандартних умов; б) при високих температурах До 18:00Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
Необходимо решении работы в программе wolfram alpha matematica. Ответ необходимо будет дать в файле Wolfram с решенным заданием. Обязательное требование Умение работать в программе на высоком уровне в Wolfram alpha matematica В отклике оставляйте свой телеграм для ...Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен2 года назад
Сделать практические работы в эксель до 14 января 2202Контрольные, Задачи и Тесты10 заявокЗакрыт2 года назад
Все задания на скриншотахКонтрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен студент ,учащийся по инженерной специальности,который будет свободен завтра(12.01) в 10:00. В указанное время я отправлю задачу,которая будет либо затрагивать разделы из классической механики ,либо из молекулярной физики.Нужно решить задачу за 20 минут с объяснением всех действий ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте ! Ищу исполнителя на онлайн-курс «Математический анализ для работы с данными»Предоставляю официальную ссылку на курс, где вы можете более подробно ознакомиться со сложностью и количеством заданий [url=https://www.coursera.org/learn/calculus-for-data-analysis]https://www.coursera.org/learn/calculus-for-data-analysis[/url] Важно : ищу только человека со знанием матана, так как ...Контрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрыт2 года назад