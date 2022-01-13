Необходимо решении работы в программе wolfram alpha matematica. Ответ необходимо будет дать в файле Wolfram с решенным заданием. Обязательное требование Умение работать в программе на высоком уровне в Wolfram alpha matematica В отклике оставляйте свой телеграм для ...
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Для реакції 2CO+O2=2CO2 визначити напрямок перебігу реакції
а) за стандартних умов;
б) при високих температурах
До 18:00
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