Визначити напрямок перебігу реакції

$2
Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен1 заявка551 просмотр
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Для реакції 2CO+O2=2CO2 визначити напрямок перебігу реакції

а) за стандартних умов;

б) при високих температурах

До 18:00

2 года назад
228_Sergey_229
Сергей 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Mifaaa93
30 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
2 года назад
$2
1 день
UAH
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