Excel, создать автозаполняющуюся таблицу на основе выбора из списка

$8
Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка475 просмотров
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создать автозаполняющуюся таблицу на основе выбора из выпадающего списка

2 года назад
guest_16425769155417
2 года в сервисе
Был
2 года назад