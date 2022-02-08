Минимизация логической функции.

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен2 заявки665 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Минимизировать логическую функцию методом карт Карно или Квайна Мак-Класки.

Функция: f(x1,x2,x3,x4,x5,x6)=(8,10,12,14,18,19,20,23,24,27,31,33,35,40,41,42,44,45,58,62,63)

2 года назад
vicktheworker
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kristina_______
Кристина 
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$3
1 день
RUBUAHWMZ
Быстро, точно, а самое главное все верно и без нареканий!
Отличный заказчик, всегда на связи) Рекомендую!