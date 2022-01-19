Задание по английскому

Добрый день.

Есть ответы на английский и задания. Надо их уникализировать и убрать оттуда излишнюю информацию, которая позволяет идентифицировать задание, как чужое.

Задания состоят из двух частей:

1) Тестовая часть - проверить, вычитать и уникализировать, по минимуму, в части тестовых заданий.

2) Эссе - сделать эссе, можно просто скопировать из интернета или уникализировать то эссе, которое уже есть в ответе, чтобы не бросалось в глаза, что оно уже было. Размер эссе - до страницы A4

Трудозатраты должны быть минимальные, т.к. ответы уже есть.

Что я пришлю:

Задание

Ответ

Что я хочу получить - два варианта заданий:

Ответ, который я просто сдам, вариант №1.

Ответ, который я просто сдам, вариант №2.

Они могут быть приблизительно одинаковые, но должны быть уникальными.

Количество заданий - 12-15. Оцениваю время на 1 задание - 10 минут легкого чтения + 20 минут гуглеж на эссе.