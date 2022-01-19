Задание по английскому

создать автозаполняющуюся таблицу на основе выбора из выпадающего списка
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Добрый день.
Есть ответы на английский и задания. Надо их уникализировать и убрать оттуда излишнюю информацию, которая позволяет идентифицировать задание, как чужое.
Задания состоят из двух частей:
1) Тестовая часть - проверить, вычитать и уникализировать, по минимуму, в части тестовых заданий.
2) Эссе - сделать эссе, можно просто скопировать из интернета или уникализировать то эссе, которое уже есть в ответе, чтобы не бросалось в глаза, что оно уже было. Размер эссе - до страницы A4
Трудозатраты должны быть минимальные, т.к. ответы уже есть.
Что я пришлю:
Задание
Ответ
Что я хочу получить - два варианта заданий:
Ответ, который я просто сдам, вариант №1.
Ответ, который я просто сдам, вариант №2.
Они могут быть приблизительно одинаковые, но должны быть уникальными.
Количество заданий - 12-15. Оцениваю время на 1 задание - 10 минут легкого чтения + 20 минут гуглеж на эссе.
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