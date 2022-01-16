Обычное тестовое задание для курса.

Добрый день. Есть ответы на английский и задания. Надо их уникализировать и убрать оттуда излишнюю информацию, которая позволяет идентифицировать задание, как чужое. Задания состоят из двух частей: 1) Тестовая часть - проверить, вычитать и уникализировать, по минимуму, в ...
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