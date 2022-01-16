Обычное тестовое задание для курса.

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка907 просмотров
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Все что нужно, найдете в файлах ниже. В файле SHIFT находится задание.

2 года назад
guest_16426125498363
2 года в сервисе
Был
2 года назад