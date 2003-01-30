В VirtualBox создать пользователей и группы

ИнструкцииLinux, урок 3. Практические задания

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0.1. Импортировать свежий образ Debian9_5

0.2. Временно сменить пользователя на root

Задание

1.1. Создать пользователя kasutaja с домашним каталогом и шеллом bash

2. Создать пользователя kasutaja2 по той же схеме

3. Создать пользователя sysadmin по той же схеме

4. Создать пользователя webapp без домашнего каталога и шеллом bash

5. Сгенерировать пароли всем четырём созданным пользователям.

6. Убрать шелл у пользователя webapp

7. Найти в /etc/passwd и /etc/shadow строчки, связанные с пользователями * скопировать их в /home/it/z1.txt * созданному файлу установить владельца "it"

8. Удалить пользователя kasutaja2 вместе с домашней директорией

Задание

1. Создать группу tootajad

2. Создать группу ops.

Создать группу webapps

3. Добавить все 3 созданных пользователя в tootajad

4. Добавить sysadmin в ops

5. Удалить webapp из группы tootajad

Задание 3

8. Создать директорию /var/www/webapps

9. В этой директории создать файлы (пустые) index.php, setup.php

10. В этой же директории создать поддиректории upload, scripts

11. Поменять владельца созданной директории на webapp * поменять группу созданной директории на webapps * Поменять (рекурсивно) права доступа на 75012. Поменять права доступа для upload на rw- rw- ---13. Поменять права доступа для scripts на rwx r-x r-x

14. Отправить в index.php текст

15. Создать файл /usr/local/sbin/wacleanlog.sh (владелец root, группа root, 770)

16.Добавить в созданный файл содержимое: echo "It works!"

Задание 4.

16. Настроить sudo таким образом, чтобы группа tootajad могла использовать poweroff и reboot

17. Настроить sudo таким образом, чтобы пользователь sysadmin мог делать всё под root

18. Настроить sudo таким образом, чтобы группы ops и webapps могли запускать скрипт из #15

19. Временно поменять пользователя на sysadmin

20. Создать пользователя apptest с шеллом bash и добавить в группу webapps

21. Временно поменять пользователя на apptest, через sudo запустить скрипт из #15

22. Скопировать /etc/sudoers как /home/it/mysudoers, сменить владельца на it

23. Выйти из всех сессий.Составить отчёт по выполненной работе,