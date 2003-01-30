Минимизировать логическую функцию методом карт Карно или Квайна Мак-Класки. [i]Функция: f[/i](x1,x2,x3,x4,x5,x6)=(8,10,12,14,18,19,20,23,24,27,31,33,35,40,41,42,44,45,58,62,63)
В VirtualBox создать пользователей и группы
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ИнструкцииLinux, урок 3. Практические задания
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0.1. Импортировать свежий образ Debian9_5
0.2. Временно сменить пользователя на root
Задание
1.1. Создать пользователя kasutaja с домашним каталогом и шеллом bash
2. Создать пользователя kasutaja2 по той же схеме
3. Создать пользователя sysadmin по той же схеме
4. Создать пользователя webapp без домашнего каталога и шеллом bash
5. Сгенерировать пароли всем четырём созданным пользователям.
6. Убрать шелл у пользователя webapp
7. Найти в /etc/passwd и /etc/shadow строчки, связанные с пользователями * скопировать их в /home/it/z1.txt * созданному файлу установить владельца "it"
8. Удалить пользователя kasutaja2 вместе с домашней директорией
Задание
1. Создать группу tootajad
2. Создать группу ops.
Создать группу webapps
3. Добавить все 3 созданных пользователя в tootajad
4. Добавить sysadmin в ops
5. Удалить webapp из группы tootajad
Задание 3
8. Создать директорию /var/www/webapps
9. В этой директории создать файлы (пустые) index.php, setup.php
10. В этой же директории создать поддиректории upload, scripts
11. Поменять владельца созданной директории на webapp * поменять группу созданной директории на webapps * Поменять (рекурсивно) права доступа на 75012. Поменять права доступа для upload на rw- rw- ---13. Поменять права доступа для scripts на rwx r-x r-x
14. Отправить в index.php текст
15. Создать файл /usr/local/sbin/wacleanlog.sh (владелец root, группа root, 770)
16.Добавить в созданный файл содержимое: echo "It works!"
Задание 4.
16. Настроить sudo таким образом, чтобы группа tootajad могла использовать poweroff и reboot
17. Настроить sudo таким образом, чтобы пользователь sysadmin мог делать всё под root
18. Настроить sudo таким образом, чтобы группы ops и webapps могли запускать скрипт из #15
19. Временно поменять пользователя на sysadmin
20. Создать пользователя apptest с шеллом bash и добавить в группу webapps
21. Временно поменять пользователя на apptest, через sudo запустить скрипт из #15
22. Скопировать /etc/sudoers как /home/it/mysudoers, сменить владельца на it
23. Выйти из всех сессий.Составить отчёт по выполненной работе,
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