Решить тест "Базы данных" 36 вопросов

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен10 заявок924 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

решить тест "Базы данных" 36 вопросов

2 года назад
guest_16361065409466
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
235Vlad
Влад 
19 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
2 года назад
$1
3 дня
UAH
обман
yulia_fox
Юлия 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$3
1 день
RUB
Все быстро в срок, рекомендую.
Задача была понятна, оплата быстрая, рекомендую