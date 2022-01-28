Js задачи для ребенка

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен1 заявка690 просмотров
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Нужно выполнить задачит начального уровня по JS (Академия ШАГ для деток)

2 года назад
guest_16430504302471
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexilnytskyi
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$20
1 день
RUBUAH
Спасибо огромное! Все было выполнено в установленные сроки.
Все супер!