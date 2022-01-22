Домашняя работа на пайтон по линейной регрессии

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт2 заявки608 просмотров
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Нужна помощь с домашним заданием по линейной регрессии. Формат сдачи - Jupyter notebook экспорт в html

2 года назад
guest_16436173888932
2 года в сервисе
Был
2 года назад