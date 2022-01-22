Вам нужно написать аналитические инструкции по решению задачи (шаги и т. д.)Срок от 3 до 5 дней
Домашняя работа на пайтон по линейной регрессии
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Нужна помощь с домашним заданием по линейной регрессии. Формат сдачи - Jupyter notebook экспорт в html
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