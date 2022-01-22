Статья по структуре IMRAD

Ищем специалиста, который сможет для поста транскрибировать аудио в текст, а также его подкорректировать. Тематика - услуги по Китаю (закуп товара, проверки, переговоры). Сообщения будут наговариваться на неделю вперед. В ответном сообщении укажите ссылку на ваше портфолио по ...