Размещение готовых комментариев.

Требуется копирайтер который хоть немного знаком с криптовалютами и отредактирует в районе 10 статей под нас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разместить комментарии
на торговых площадках Украины.
Тексты предоставляю.
Работа не требующая вложений и навыков.
Инструкции тоже все есть.
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