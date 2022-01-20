Размещение готовых комментариев.

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$3
КопирайтингЗакрыт65 заявок1027 просмотров
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Необходимо разместить комментарии 

на торговых площадках Украины.

Тексты предоставляю.

Работа не требующая вложений и навыков.

Инструкции тоже все есть.

2 года назад
medvedkaukrnet
Натали 
59 летУкраина
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
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