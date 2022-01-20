Статьи для дзэна

Написать статью на 3000 символов для мед центра. Файл с ТЗ скину в личные сообщения. Если есть возможность напишите свой телеграмм, так будет проще общаться.
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Нужно написать 30 текстов, для блога на дзен, тематика разная. Ставка 100 руб. /1000 зн. Также нужно пройти тест на 1000 зн. для дальнейшего сотрудничества. Прошу в ответах присылать скайп для удобства в общении
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