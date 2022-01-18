Написать продающий текст

КопирайтингЗакрыт12 заявок618 просмотров
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Написать продающее, уникальное, SEO оптимизированное описание и наименование(заголовок) для товара на Вайлдберриз. Этот товар "Пластик для 3D ручки". Вот примеры подобных карточек: https://www.wildberries.ru/catalog/23977558/detail.aspx?targetUrl=XS

https://www.wildberries.ru/catalog/18338749/detail.aspx?targetUrl=XS

Меня интересует отдельно цена на описание и заголовок, а также сроки исполнения.

2 года назад
sergey23222
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад