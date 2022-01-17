Описание стартапа!

КопирайтингЗакрыт1 заявка45 просмотров
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Добрый день! 

Меня зовут, Михаил! Мой стартап подается на грант и нужны хорошие текста для заявки. Возьметесь?

2 года назад
MichaelCA
Михаил 
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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