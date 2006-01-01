Психолог-копирайтер для разовой работы в проекте. Нужно немного поработать на форуме в определённых темах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 4 статьи на английском языке, по 300 слов (примерно 1500 зпб). Тариф $1/100 слов.
Тематика - выбор подарков, идеи подарков и т.д. Срок - сутки.
Хороший английский, интересная статья.
Уникальность по Адвего не менее 90%.
Просьба откликаться только в том случае, если устраивает тариф.
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