Написать 4 статьи на английском языке

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Необходимо написать 4 статьи на английском языке, по 300 слов (примерно 1500 зпб). Тариф $1/100 слов.

Тематика - выбор подарков, идеи подарков и т.д. Срок - сутки.

Хороший английский, интересная статья.

Уникальность по Адвего не менее 90%.

Просьба откликаться только в том случае, если устраивает тариф.

2 года назад
wildathead
Мария 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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