Автор статей по трейдингу и инвестициям

Психолог-копирайтер для разовой работы в проекте. Нужно немного поработать на форуме в определённых темах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В нашу команду необходим грамотный автор статей по трейдингу, который, и это важно, умеет писать сео-тексты. От автора требуется:
- Знание и понимание темы трейдинг/инвестиции/форекс
- Практический опыт трейдинга.
- Умение писать уникальные тексты с ключевыми словами.
- Адекватное отношение к критике и правкам.
- Опыт работы с сервисами: Главред, Тургенев, Advego, Text.ru
- Ответственное отношение к работе, соблюдение сроков.
- Сдельная оплата, за каждую тысячу символов без пробелов.
- Стабильные заказы каждую неделю на годы вперед.
- Возможность создавать полезный контент для нашего сайта.
- Ежеквартальные бонусы до 20% от суммы заработка тем, кто пишет много и качественно.
- Частичная компенсация затрат на обучение и организацию рабочего места.
- Официальное оформление по ГПХ после окончания испытательного срока.
- Оплачиваемый отпуск для наших постоянных авторов.
ВАЖНО: Для отклика ОБЯЗАТЕЛЬНО приложите три примера своих работ по теме (файлы в Google Docs, должны быть открыты для редактирования). Отклики без примеров не рассматриваются.
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