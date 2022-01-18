Автор статей по трейдингу и инвестициям

КопирайтингЗакрыт2 заявки736 просмотров
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В нашу команду необходим грамотный автор статей по трейдингу, который, и это важно, умеет писать сео-тексты. От автора требуется:

  • Знание и понимание темы трейдинг/инвестиции/форекс
  • Практический опыт трейдинга.
  • Умение писать уникальные тексты с ключевыми словами.
  • Адекватное отношение к критике и правкам.
  • Опыт работы с сервисами: Главред, Тургенев, Advego, Text.ru
  • Ответственное отношение к работе, соблюдение сроков.
Условия работы:
  • Сдельная оплата, за каждую тысячу символов без пробелов.
  • Стабильные заказы каждую неделю на годы вперед.
  • Возможность создавать полезный контент для нашего сайта.
  • Ежеквартальные бонусы до 20% от суммы заработка тем, кто пишет много и качественно.
  • Частичная компенсация затрат на обучение и организацию рабочего места.
  • Официальное оформление по ГПХ после окончания испытательного срока.
  • Оплачиваемый отпуск для наших постоянных авторов.
Для отклика на вакансию заполните, пожалуйста, анкету: https://docs.google.com/forms/d/1WlvO8-C2bmAskvKqZd8q0TE-FCbAjHRyWZMy4LBzs30/viewform?edit_requested=true

ВАЖНО: Для отклика ОБЯЗАТЕЛЬНО приложите три примера своих работ по теме (файлы в Google Docs, должны быть открыты для редактирования). Отклики без примеров не рассматриваются.

2 года назад
NataWriter
Наталья 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 года назад