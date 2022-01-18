Автор статей по трейдингу и инвестициям

В нашу команду необходим грамотный автор статей по трейдингу, который, и это важно, умеет писать сео-тексты. От автора требуется:

Знание и понимание темы трейдинг/инвестиции/форекс

Практический опыт трейдинга.

Умение писать уникальные тексты с ключевыми словами.

Адекватное отношение к критике и правкам.

Опыт работы с сервисами: Главред, Тургенев, Advego, Text.ru

Ответственное отношение к работе, соблюдение сроков.

Сдельная оплата, за каждую тысячу символов без пробелов.

Стабильные заказы каждую неделю на годы вперед.

Возможность создавать полезный контент для нашего сайта.

Ежеквартальные бонусы до 20% от суммы заработка тем, кто пишет много и качественно.

Частичная компенсация затрат на обучение и организацию рабочего места.

Официальное оформление по ГПХ после окончания испытательного срока.

Оплачиваемый отпуск для наших постоянных авторов.

Условия работы:Для отклика на вакансию заполните, пожалуйста, анкету: https://docs.google.com/forms/d/1WlvO8-C2bmAskvKqZd8q0TE-FCbAjHRyWZMy4LBzs30/viewform?edit_requested=true

ВАЖНО: Для отклика ОБЯЗАТЕЛЬНО приложите три примера своих работ по теме (файлы в Google Docs, должны быть открыты для редактирования). Отклики без примеров не рассматриваются.