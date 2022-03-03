Копирайтер

Пишу отличные SEO-тексты, информационные статьи выходят красочными и лаконичными – охватываю самые различные тематики от детства и материнства, до путешествий и отношений 18+.

Я не только создаю тексты. Отлично разбираюсь в HTML и бонусом готова оформить текст тегами, помочь с размещением на вашем сайте, подобрать уникальные картинки и видео, что сэкономит ваше время и ресурсы.

Готова сократить дедлайн вдвое и приступить к вашему заказу прямо сейчас. При сотрудничестве на постоянной основе, делаю скидочки. Торопитесь!