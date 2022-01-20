Нужно разработать тексты для карточек товаров на Wildberries

Тексты должны быть разработаны в соответствии со следующей структурой:

1. 1. Заголовок. Должен закрывать потребность, вынести в заголовок основную выгоду, закрыть основную боль. 2. 2. Описание товара: А) Характеристики, преимущества, выгоды. Характеристики должны быть поданы как преимущества или как выгоды. Б) Решаем проблемы, закрываем потребность. В) Снимаем возражения. Продавая товар, нужно поставить себя на место покупателя и задать продавцу ряд вопросов, а

потом – ответить на них уже как продавец. Г) Делаем оффер. Оффер – это непосредственно предложение. Купи здесь и сейчас. И объяснение, почему это

можно сделать здесь и сейчас. Д) приводим социальные доказательства – отзывы, оценки, призы, достижения. Е) усиливаем оффер дедлайном, ограничением или подарком. Осталось 2 штуки. Завтра цена вырастет.

3. Внедрение ключей в текст для повышения позиций в выдаче в Wildberries и поисковиках.

Соответственно, ищем человека, у которого есть релевантный опыт. Скажите пож., сколько будет стоить 1 текст, разработанный в соответствии с вышеописанной структурой:

а) с учетом того, что ключи для SEO будут предоставлены нами;

б) с учетом того, что ключи подготовите вы.

Пожалуйста, покажите 1-2 текста из вашего портфолио именно по разработке продающих текстов на Wildberries.